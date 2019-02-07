Воронежцев позвали на традиционный автофлешмоб ко Дню защитника Отечества

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-07T09:59:35+03:00

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В группе «Местоположение ДПС Воронеж: Перезагрузка» приглашают всех желающих поучаствовать в автофлешмобе ко Дню защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. Композицию из машин снова будут составлять на парковке Сити - парка «Град» у заправки. Сбор водителей намечен на пятницу, 15 февраля, в 20.00. Огранизаторы сообщают о том, что машин потребуется много. А вот какая именно фигура на этот раз появится на свет, пока держится в секрете.

Напомним, подобные акции накануне крупных праздников для воронежцев стали уже традицией. Так, забыть о проблемах с платными парковками и почувствовать себя творцами местные жители смогли в День водителя. Тогда участники акции выстроили огромную машину ДПС. С Новым годом автолюбители поздравляли горожан грандиозной снежинкой из машин, потом собирали из авто силуэт баркалона «Меркурий», который тогда едва спасли от окончательного разрушения. А Михаил Шуфутинский наверняка порадовался, если узнал, что 3 сентября в честь его суперхита воронежские поклонники выложили из машин портрет знаменитого исполнителя шансона.

ИСТОЧНИК KP.RU