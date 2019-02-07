В Воронежском заповеднике на видео попал аппетитно грызущий осинушку бобр
Воронежский биосферный заповедник опубликовал в своей группе в соцсети милое видео. В объектив камеры попал момент того, как бобер аппетитно грызет дерево осины. Сотрудники Бобронариума предложили горожанам послушать заразительный хруст зверька и полюбоваться его пухлыми щечками.
- Талисманчик «Бурана» проголодался, - написали в комментариях к видео местные жители.
А посмотреть на бобов в живую все желающие смогут 16 февраля на Центральной усадьбе Воронежского заповедника во время мероприятия «Будь добр — люби как бобр» с 17.00 до 22.00. Гостей ждут: игра-викторина, познавательные экскурсии, тематические фотозоны и мастер-классы. Вход свободный.
Бобр грызет осину в Воронежском биосферном заповеднике.Видео: группа Воронежского биосферного заповедника в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU