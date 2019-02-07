2019-02-07T07:00:59+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике на видео попал аппетитно грызущий осинушку бобр

Звонкий хруст восхитил горожан [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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Воронежский биосферный заповедник опубликовал в своей группе в соцсети милое видео. В объектив камеры попал момент того, как бобер аппетитно грызет дерево осины. Сотрудники Бобронариума предложили горожанам послушать заразительный хруст зверька и полюбоваться его пухлыми щечками.

- Талисманчик «Бурана» проголодался, - написали в комментариях к видео местные жители.

А посмотреть на бобов в живую все желающие смогут 16 февраля на Центральной усадьбе Воронежского заповедника во время мероприятия «Будь добр — люби как бобр» с 17.00 до 22.00. Гостей ждут: игра-викторина, познавательные экскурсии, тематические фотозоны и мастер-классы. Вход свободный.

Бобр грызет осину в Воронежском биосферном заповеднике.Видео: группа Воронежского биосферного заповедника в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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