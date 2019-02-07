В Воронежской области дети вынуждены ходить в сад, построенный 70 лет назад

СЕГОДНЯ 08:31 2019-02-07T08:44:40+03:00

По словам общественников, ветхая постройка не подлежит ремонту и разваливается на глазах

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В городе Богучар Воронежской области 145 малышей вынуждены ходить в разваливающийся детский сад, который был построен 70 лет назад. Ветхая постройка не подлежит ремонту. Об этом рассказали активисты регионального ОНФ.

Детский сад «Улыбка» в Богучаре своей огранизацией вполне устраивает родителей воспитанников. По словам активистов, мамы и папы малышей довольны разнообразием питания и безопасностью. Кормят детей вкусно, а проход посторонних на территорию учреждения закрыт. Перед зданием детсада также оборудован островок безопасности, включающий пешеходный переход и ограждение по краю тротуара. Но само здание оставляет желать лучшего.

Так, большинство окон в дошкольном учреждении деревянные. От времени они рассохлись и с трудом закрываются. В замене также нуждаются двери, покрытие стен и полов в санузлах, коридорах. Кроме того, конструкция здания не совсем отвечает требованиям пожарной безопасности, в частности, по организации запасных выходов.

- Вызывает тревогу техническое состояние здания. Облупившийся фасад со стороны двора пронизан трещинами. Местами деформировалась кирпичная кладка. Сильно течет канализация, подмывая фундамент. В туалетной комнате группы №4, которая располагается на втором этаже, заметно просел пол. В игровой комнате, в спальнях довольно прохладно. Чтобы сохранить тепло, педагоги вынуждены были прибить матрасы к коробке ветхого запасного выхода на улицу. Установка циркуляционных насосов в системе отопления не помогла. Аналогичные проблемы есть в других группах, - отмечают активисты.

Кроме того, у дошкольного учреждения отсутствует полноценная уличная игровая зона. Небольшая внутренняя территория не позволяет разместить отдельную площадку для каждой из шести групп. Оборудование единственной имеющейся в распоряжении игровой площадки состоит из ветхих качелей, беседки, песочницы и турников. Педагоги также рассказали, что пищеблок располагается в отдельно стоящем и не менее ветхом здании, требуется переоборудование кухни.

Общественники отправили в региональный департамент образование обращение с просьбой построить новое здание для детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU