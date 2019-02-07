В Воронеже на платной стоянке бесплатно паркуются мусорные контейнеры
В Воронеже места на платной парковке теперь бесплатно занимают мусорные контейнеры. Новые транспортные средства местные жители заметили на улице Сакко и Ванцетти. Фото горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.
- Опять мусорные контейнеры паркуются на платной парковке, понимая свою безнаказанность! Какой ужас! Место занимают, а платить за парковку не платят! Как быть с такими нарушителями? - шутливо подписал снимок автор.
В комментариях воронежцы предложили несколько вариантов: «Взять и откатить», «Закидать мусором нарушителей». А кого-то и вовсе возмутило отсутствие госномеров у «транспорта».
А как бы вы поступили с такими нарушителями?
ИСТОЧНИК KP.RU