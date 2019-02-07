2019-02-07T06:01:09+03:00
Общество

В Воронеже на платной стоянке бесплатно паркуются мусорные контейнеры

Местные жители пошутили над новыми транспортными средствами в соцсетях
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
Изменить размер текста:

В Воронеже места на платной парковке теперь бесплатно занимают мусорные контейнеры. Новые транспортные средства местные жители заметили на улице Сакко и Ванцетти. Фото горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Опять мусорные контейнеры паркуются на платной парковке, понимая свою безнаказанность! Какой ужас! Место занимают, а платить за парковку не платят! Как быть с такими нарушителями? - шутливо подписал снимок автор.

В комментариях воронежцы предложили несколько вариантов: «Взять и откатить», «Закидать мусором нарушителей». А кого-то и вовсе возмутило отсутствие госномеров у «транспорта».

А как бы вы поступили с такими нарушителями?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти дежа-вю: воронежский «Буран» снова разгромно проиграл, на этот раз «Торосу»
Задержанному гендиректору «Воронежской горэлектросети» приостановили членство в «Единой России»
Жителей Коминтерновского района вновь ждет отключение воды
Суд обязал снести заборы, загораживающие реку Воронеж
В Воронеже замначальника Ленинского райотдела судебных приставов уволили из-за утраты доверия
Девушка из Воронежа устроила в своей квартире наркопритон
В центре Воронежа из-за сломавшегося светофора выросла пробка
Видео смертельной аварии в Воронежской области выложили в Сеть
Сотрудница банка в Воронежской области перевела более 24 млн рублей со счетов клиентов
Олег Газманов отпразднует с воронежцами 50-летие творческой деятельности
Звезды сериалов сыграют воронежцам "Заговор по-английски"
В Воронежской области будут судить 33-летнего рецидивиста, забившего до смерти приятеля
В Воронеже разыскивают пропавшую в новогоднюю ночь женщину
В Воронеже отремонтируют протекающую крышу в доме 18 века
Воронежские вузы и автобусы были одинаково небезопасны
В Воронеже родителям расскажут, как воспитать финансово грамотного ребенка
Семейный бизнес: муж и жена организовали игорный клуб в Воронежской области
В Воронеже лед с крыши снова упал на четыре машины
Подпольный склад сигарет нашли полицейские в воронежских гаражах
УК вернула жителям воронежской многоэтажки 28 тысяч рублей
В Воронеже открыли памятник Иоанну Кронштадтскому
В Воронежской области за год ликвидировали 174 некоммерческие организации
Следы санок привели воронежских полицейских к дому вора-неудачника
По делу «Воронежской горэлектросети» могли задержать еще двух депутатов Гордумы