2019-02-06T19:58:35+03:00
Спорт

Почти дежа-вю: воронежский «Буран» снова разгромно проиграл, на этот раз «Торосу»

«Ураганные» вновь провалили начало матча
Юрий КОЗЛОВ
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Игра в Нефтекамске стартовала для «Бурана» просто кошмарно. Уже на второй минуте игрок «Тороса» Артем Чернов открыл счет, на шестой Николай Чебыкин преимущество хозяев ледовой площадки удвоил. Лишь после этого воронежцы немного взялись за ум. На 14 минуте лучом света в темном царстве игры «Бурана» стал розыгрыш большинства, в котором в качестве наконечника копья успешно выступил Игорь Мирнов – 1:2.

Увы, дальше снова «Торос» прочно завладел преимуществом. Уже на старте второго периода Никита Филатов забросил третью шайбу, а на 27 минуте Георгий Бусаров уверенно реализовал буллит – 1:4. Добили «Буран» в третьем периоде. Сначала на 42 минуте Чернов оформил дубль, а на 45-й Кирилл Цулыгин сделал счет для воронежской команды совсем уж позорным – 1:6. Напомним, двумя днями ранее «ураганные» пережили еще один разгром - от «Нефтяника» из Альметьевска. Но тогда счет был немного поскромнее – 1:5.

У «Бурана» так и осталось 47 очков. Воронежская команда «заморозилась» на 21 месте. Отставание от зоны плей-офф, а конкретно от занимающего 16 строчку турнирной таблицы китайского клуба «Ценг Тоу» составляет шесть очков.

8 февраля в Перми «ураганные» встретятся с «Молотом-Прикамье». Уральцы сейчас обосновались на 26 месте с 32 очками. Игра стартует в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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