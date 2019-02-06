Задержанному гендиректору «Воронежской горэлектросети» приостановили членство в «Единой России»

СЕГОДНЯ 19:20 2019-02-06T19:24:59+03:00

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В партии «Единая Россия» оперативно отреагировали на задержание директора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова. Его членство в «ЕР» приостановили.

Напомним, Руслана Кочетова задержали в качестве фигуранта уголовного дела по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». По версии следствия, должностные лица МУП (а позднее - АО) «Воронежской горэлектросети» подделывали документы, которые подтверждали, что в интересах предприятия якобы работали фирмы-однодневки. Потом от имени этих организаций подавали заявления в арбитраж. Дескать, «Горэлектросеть» не рассчиталась с подрядчиками, требуем наши кровные денежки назад. Спорить с «партнерами» в муниципальном предприятии не стали. В итоге иски были удовлетворены. В результате однодневки оказались вправе требовать уплаты аж 600 миллионов рублей.

В офисах и квартирах сотрудников «Воронежской горэлектросети» прошло больше 50 обысков. В том числе, как сообщил источник «КП-Воронеж», СОБР наведался в дом № 30 на улице Театральной. Официально не разглашается, что именно там искали силовики. Известно, что по этому адресу располагаются офисы известного предпринимателя, связанного с коммунальной сферой, Вадима Ишутина. Но есть ли связь между двумя этими фактами, пока неясно. Также, по неподтвержденной информации, вместе с Кочетовым задержали еще двух его коллег по гордуме.

В управлении информации мэрии города по поводу ситуации в «Воронежской горэлектросети» заявили:

– На работе систем жизнеобеспечения города, к которым, безусловно, относится электросетевое хозяйство, ситуация никак не скажется, как и в целом на хозяйственной деятельности «Воронежской горэлектросети». Главным для органов местного самоуправления в зимний период является эффективность работы по содержанию сетей электроснабжения, оперативность реакции на возникающие аварийные ситуации и, соответственно, устранение их в самые сжатые сроки. Эта работа будет вестись в полном соответствии с действующими нормативами.

ИСТОЧНИК KP.RU