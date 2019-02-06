Жителей Коминтерновского района вновь ждет отключение воды

СЕГОДНЯ 18:45 2019-02-06T18:45:51+03:00

На этот раз неудобства придется потерпеть жителям только одной улицы

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Мы уже сообщали, что с 10 утра 6 февраля отключили воду в ряде домов по улицам Владимира Невского, Московский проспект, Жукова, Бульвар Победы. Как сообщили в «РВК-Воронеж», в 17:45 специалисты» возобновили подачу воды в дома жителей Коминтерновского района. Уже началось заполнение резервуара. Однако есть и неприятный сюрприз: основной объем работ на водоводе будет выполнен только завтра.

- Производство работ на трубопроводах больших диаметров зачастую осложнено подготовительными мероприятиями. Сегодня много времени занял процесс осушения водовода - мобильная станция откачала порядка 700 кубометров воды. На следующем этапе планировалось заменить запорную арматуру, но понимая, люди уже возвращаются с работы, было принято решения продолжить работы завтра. При этом значительно уменьшится зона ограничения водоснабжения, - рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

Так, 7 февраля с 10:00 до окончания работ вновь будет приостановлена подача воды в ряде домов по улице Владимира Невского. «РВК-Воронеж» обращается к жителям с просьбой запастись водой заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU