Суд обязал снести заборы, загораживающие реку Воронеж
Во вторник, 5 февраля, в Воронежском областном суде оставили без изменений решение Рамонского районного суда о сносе заборов вдоль реки Воронеж в деревне Ивницы.
Ранее в ходе прокурорской проверки выяснили, что металлические конструкции с воротами и калиткой высотой около двух метров загораживали 20-метровую полосу берега реки Воронеж. Прокурор Рамонского района подал иск в суд на собственников участков, где были поставлены эти заборы. В итоге суд обязал их демонтировать за свой счет не только ограждения вдоль реки, но и построенные на ее поверхности пирс, плавучую платформу и судоподъемное сооружение. Владельцы участков подали апелляцию в Воронежский областной суд
В итоге решение районного суда вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU