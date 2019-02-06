Суд обязал снести заборы, загораживающие реку Воронеж

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-06T18:31:44+03:00

В Ивницах из-за них не было доступа к 20 метрам берега

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 февраля, в Воронежском областном суде оставили без изменений решение Рамонского районного суда о сносе заборов вдоль реки Воронеж в деревне Ивницы.

Ранее в ходе прокурорской проверки выяснили, что металлические конструкции с воротами и калиткой высотой около двух метров загораживали 20-метровую полосу берега реки Воронеж. Прокурор Рамонского района подал иск в суд на собственников участков, где были поставлены эти заборы. В итоге суд обязал их демонтировать за свой счет не только ограждения вдоль реки, но и построенные на ее поверхности пирс, плавучую платформу и судоподъемное сооружение. Владельцы участков подали апелляцию в Воронежский областной суд

В итоге решение районного суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU