2019-02-06T18:31:44+03:00
Общество

Суд обязал снести заборы, загораживающие реку Воронеж

В Ивницах из-за них не было доступа к 20 метрам берега
Юрий КОЗЛОВ
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К весне подход к реке Воронеж должны освободить.К весне подход к реке Воронеж должны освободить.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Во вторник, 5 февраля, в Воронежском областном суде оставили без изменений решение Рамонского районного суда о сносе заборов вдоль реки Воронеж в деревне Ивницы.

Ранее в ходе прокурорской проверки выяснили, что металлические конструкции с воротами и калиткой высотой около двух метров загораживали 20-метровую полосу берега реки Воронеж. Прокурор Рамонского района подал иск в суд на собственников участков, где были поставлены эти заборы. В итоге суд обязал их демонтировать за свой счет не только ограждения вдоль реки, но и построенные на ее поверхности пирс, плавучую платформу и судоподъемное сооружение. Владельцы участков подали апелляцию в Воронежский областной суд

В итоге решение районного суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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