В Воронеже замначальника Ленинского райотдела судебных приставов уволили из-за утраты доверия
Он нарушил антикоррупционное законодательство
Чиновник лишился портфеля из-за "забытой" квартиры.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:
Заместитель начальника Ленинского районного отдела судебных приставов стал жертвой своей «невнимательности». Чиновник «забыл» упомянуть в справке о доходах за 2017 год о своей квартире. А за такую скрытность сейчас карают строго.
- Сотрудники прокуратуры Ленинского района внесли представление руководству региональной службы судебных приставов с требованием уволить этого работника. Глава управления с прокуратурой спорить не стал. И подписал приказ об увольнении заместителя начальника Ленинского РОСП из-за утраты доверия, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU