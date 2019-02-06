2019-02-06T17:51:23+03:00
Общество

В Воронеже замначальника Ленинского райотдела судебных приставов уволили из-за утраты доверия

Он нарушил антикоррупционное законодательство
Юрий КОЗЛОВ
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Чиновник лишился портфеля из-за "забытой" квартиры.Чиновник лишился портфеля из-за "забытой" квартиры.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Заместитель начальника Ленинского районного отдела судебных приставов стал жертвой своей «невнимательности». Чиновник «забыл» упомянуть в справке о доходах за 2017 год о своей квартире. А за такую скрытность сейчас карают строго.

- Сотрудники прокуратуры Ленинского района внесли представление руководству региональной службы судебных приставов с требованием уволить этого работника. Глава управления с прокуратурой спорить не стал. И подписал приказ об увольнении заместителя начальника Ленинского РОСП из-за утраты доверия, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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