Девушка из Воронежа устроила в своей квартире наркопритон

СЕГОДНЯ 17:36 2019-02-06T17:36:01+03:00

Теперь ей грозит до четырех лет тюрьмы

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24-летней жительнице Воронежа придется ответить перед судом по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ».

У девушки была своя квартира в многоэтажном доме на улице Ломоносова, которую она охотно не раз предоставляла для нарковечеринок.

- В ходе обыска в квартире были обнаружены шприцы и другие приспособления для употребления наркотических средств. Женщина признала вину, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Теперь 24-летней жительнице Воронежа грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU