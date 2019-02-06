Девушка из Воронежа устроила в своей квартире наркопритон
Теперь ей грозит до четырех лет тюрьмы
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24-летней жительнице Воронежа придется ответить перед судом по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ».
У девушки была своя квартира в многоэтажном доме на улице Ломоносова, которую она охотно не раз предоставляла для нарковечеринок.
- В ходе обыска в квартире были обнаружены шприцы и другие приспособления для употребления наркотических средств. Женщина признала вину, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
Теперь 24-летней жительнице Воронежа грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU