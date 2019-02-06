В Воронеже 30 школ оказались беззащитны перед террористами
Сотрудники прокуратуры Воронежа подвели неутешительные итоги проверки МТК «Воронежпассажиртранс» и городских образовательных учреждений.
Оказалось, что руководители транспортной организации больше года не проверяли 80 городских автобусов в плане оценки их уязвимости в случае возможного террористического акта. Не заботились о безопасности и в 30 образовательных учреждениях. Среди наиболее частых нарушений – неисправные видеокамеры, отсутствие хорошего забора. В Воронежском институте экономики и социального управления была неисправна система оповещения и управления эвакуацией людей. Во Дворце творчества детей и молодежи даже не планировали ничего делать для защиты от возможной атаки террористов.
Прокуратура Воронежа внесла представление мэру о необходимости устранения нарушений закона. Двух чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU