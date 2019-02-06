В Воронеже 30 школ оказались беззащитны перед террористами

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-06T17:26:48+03:00

А 80 городских автобусов не проверяли больше года

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Сотрудники прокуратуры Воронежа подвели неутешительные итоги проверки МТК «Воронежпассажиртранс» и городских образовательных учреждений.

Оказалось, что руководители транспортной организации больше года не проверяли 80 городских автобусов в плане оценки их уязвимости в случае возможного террористического акта. Не заботились о безопасности и в 30 образовательных учреждениях. Среди наиболее частых нарушений – неисправные видеокамеры, отсутствие хорошего забора. В Воронежском институте экономики и социального управления была неисправна система оповещения и управления эвакуацией людей. Во Дворце творчества детей и молодежи даже не планировали ничего делать для защиты от возможной атаки террористов.

Прокуратура Воронежа внесла представление мэру о необходимости устранения нарушений закона. Двух чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU