В центре Воронежа из-за сломавшегося светофора выросла пробка

СЕГОДНЯ 17:06 2019-02-06T17:06:59+03:00

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- Перекресток Плехановской и Кольцовской, перестал работать светофор, ждите пробки, - написал в социальных сетях Денис Снегирев 6 февраля. Тут же другие горожане подтвердили, что данный участок в центре Воронежа стал непроходимым и посоветовали искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс. Пробки, ситуация на дорогах в целом по городу достаточно комфортная – загруженность оценивается в 3 балла из 10. Но действительно на пересечении улиц Плехановская и Кольцовская скопилось довольно много машин – скорость движении составляет всего 5 км/ч.

В администрации города сразу же отреагировали на сообщение горожан и отметили, что проблема будет решена.

ИСТОЧНИК KP.RU