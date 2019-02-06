2019-02-06T16:51:33+03:00
Происшествия

Видео смертельной аварии в Воронежской области выложили в Сеть

ДТП случилось ночью в Россоши [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Уже через минуту на место ДТП приехали машины полиции.Уже через минуту на место ДТП приехали машины полиции.Фото: кадр с видео
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В Сети появилось видео смертельной аварии в Россоши. Эпизод ДТП на улице Простеева записала уличная камера видеонаблюдения. На кадрах машина мелькнула как стрела и улетела с дороги и улетела в сторону лесополосы. Не прошло и минуты, как на месте аварии появились автомобили полиции.

Напомним, ДТП случилось в среду, 6 февраля, в 1.50. 22-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, что неудивительно при такой скорости, в итоге машина врезалась в дерево. Шофер и 23-летний пассажир получили травмы, их отвезли в больницу. А вот еще один 23-летний мужчина, ехавший в «Ладе», погиб.

ДТП в Россоши 6 февраля 2018 года.https://vk.com/r0ssosh

ИСТОЧНИК KP.RU

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