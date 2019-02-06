Сотрудница банка в Воронежской области перевела более 24 млн рублей со счетов клиентов

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-06T16:33:24+03:00

Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы

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Бывшая сотрудница одного из банков в Павловском районе воровала деньги со счетов вкладчиков. При этом 38-летняя женщина не стала даже выдумывать каких-либо хитроумных схем, она просто пользовалась доверительными отношениями с клиентами.

Банкирша убеждала павловчан перевести деньги на указанные ею счета, якобы на более выгодных условиях.

- В настоящее время в полицию по фактам хищений поступило 8 заявлений от местных жителей. Общая сумма ущерба составила более 24 млн рублей, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А это до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU