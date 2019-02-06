Сотрудница банка в Воронежской области перевела более 24 млн рублей со счетов клиентов
Бывшая сотрудница одного из банков в Павловском районе воровала деньги со счетов вкладчиков. При этом 38-летняя женщина не стала даже выдумывать каких-либо хитроумных схем, она просто пользовалась доверительными отношениями с клиентами.
Банкирша убеждала павловчан перевести деньги на указанные ею счета, якобы на более выгодных условиях.
- В настоящее время в полицию по фактам хищений поступило 8 заявлений от местных жителей. Общая сумма ущерба составила более 24 млн рублей, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А это до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU