Олег Газманов отпразднует с воронежцами 50-летие творческой деятельности

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-06T16:16:02+03:00

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24 февраля бравый "есаул" Олег Газманов отметит с воронежцами 50-летие творческой деятельности. При этом артист с таким драйвом выступает, что даст фору многим молодым исполнителям. Обладатель 15 премий «Песня года» привезет воронежским поклонникам программу "Жить - так жить!".

На концерте прозвучат всенародно любимые «Офицеры», «Эскадрон», «Морячка», «Есаул», «Мои ясные дни», «Единственная», «Свежий ветер» и множество других узнаваемых шлягеров, танцевальные, лирические и патриотические песни, баллады о жизни и любви, словом, артист исполнит свои лучшие песни разных лет, а также новые композиции.

Концерт пройдет в Event Hall 24 февраля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU