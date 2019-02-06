2019-02-06T16:16:02+03:00
Звезды

Олег Газманов отпразднует с воронежцами 50-летие творческой деятельности

Артист приедет с юбилейным концертом
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

24 февраля бравый "есаул" Олег Газманов отметит с воронежцами 50-летие творческой деятельности. При этом артист с таким драйвом выступает, что даст фору многим молодым исполнителям. Обладатель 15 премий «Песня года» привезет воронежским поклонникам программу "Жить - так жить!".

На концерте прозвучат всенародно любимые «Офицеры», «Эскадрон», «Морячка», «Есаул», «Мои ясные дни», «Единственная», «Свежий ветер» и множество других узнаваемых шлягеров, танцевальные, лирические и патриотические песни, баллады о жизни и любви, словом, артист исполнит свои лучшие песни разных лет, а также новые композиции.

Концерт пройдет в Event Hall 24 февраля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже замначальника Ленинского райотдела судебных приставов уволили из-за утраты доверия
Девушка из Воронежа устроила в своей квартире наркопритон
В Воронеже 30 школ оказались беззащитны перед террористами
В центре Воронежа из-за сломавшегося светофора выросла пробка
Видео смертельной аварии в Воронежской области выложили в Сеть
Сотрудница банка в Воронежской области перевела более 24 млн рублей со счетов клиентов
Звезды сериалов сыграют воронежцам "Заговор по-английски"
В Воронежской области будут судить 33-летнего рецидивиста, забившего до смерти приятеля
В Воронеже разыскивают пропавшую в новогоднюю ночь женщину
В Воронеже отремонтируют протекающую крышу в доме 18 века
Воронежские вузы и автобусы были одинаково небезопасны
В Воронеже родителям расскажут, как воспитать финансово грамотного ребенка
Семейный бизнес: муж и жена организовали игорный клуб в Воронежской области
В Воронеже лед с крыши снова упал на четыре машины
Подпольный склад сигарет нашли полицейские в воронежских гаражах
УК вернула жителям воронежской многоэтажки 28 тысяч рублей
В Воронеже открыли памятник Иоанну Кронштадтскому
В Воронежской области за год ликвидировали 174 некоммерческие организации
Следы санок привели воронежских полицейских к дому вора-неудачника
По делу «Воронежской горэлектросети» могли задержать еще двух представителей Гордумы