2019-02-06T16:13:55+03:00
Звезды

Звезды сериалов сыграют воронежцам "Заговор по-английски"

Спектакль-хит привезет на гастроли Театр Булгакова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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25 февраля известный режиссер Сергей Алдонин (сериал «Папины дочки», спектакли "Мастер и Маргарита", "Ромео и Джульетта", "Боинг-Боинг") привезет нам свой очередной хит. Воронежцы увидят «Заговор по-английски». Это политическая комедия-интрига - по пьесе Эжена Скриба «Стакан воды». Спектакль о том, как мелкие личные интересы вершат историю страны, что для любви не важны занимаемые высокие посты и законы парламента, что судьба человека зависит от ничтожных и непредсказуемых эмоций.

Действие начинается с придворной оперы и перерастает в детектив. Детектив превращается в лихо закрученную любовную интригу, она - в яркую комедию, доводя сюжетную линию до гротеска с элементами карнавального шоу. Ближе к финалу любовная линия приобретает оттенки трагического фарса.

Спектакль решен очень зрелищно: танцевальные номера придворного балета в стиле Людовика XIV поставил хореограф Александр Мацко, один из лучших учеников Романа Виктюка. Музыкальным режиссером выступила Натали Плеже (Франция), которая оформила множество спектаклей и современных балетов во Франции и России. Яркую сценографию и пышные придворные костюмы придумал главный художник театра Вахтангова Максим Обрезков.

В постановке играют Екатерина Климова, Филипп Бледный, Ольга Тумайкина, Татьяна Лютаева, Сергей Алдонин.

Спектакль покажут в театре оперы и балета 25 февраля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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