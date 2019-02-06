В Воронежской области будут судить 33-летнего рецидивиста, забившего до смерти приятеля

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-06T16:13:06+03:00

37-летнего мужчину убили в этой комнате. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Мужчины поссорились после того, как изрядно приняли на грудь [фото]

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 33-летнего жителя Лисок.

По данным следствия, в октябре 2018 в Лисках в квартире на улице Ленина мужчина выпивал с 37-летним приятелем. Как это часто бывает, после возлияний собутыльники поссорились. Началась драка. В ней сильнее оказался более молодой мужчина. Он не пощадил поверженного противника, и забил его до смерти.

Убийство произошло в этом доме.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Место, где умер 37-летний мужчина.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Мужчина, ранее судимый за кражу, частично признал свою вину, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Алексей Токарев. – Его арестовали. Вину лискинца подтверждают показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления и заключения проведенных судебных экспертиз.

По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU