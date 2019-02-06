В Воронеже разыскивают пропавшую в новогоднюю ночь женщину

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-06T16:02:14+03:00

Присмотритесь, быть может, вы видели эту женщину

С 31 декабря о судьбе Натальи ничего не известно

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят воронежцев помочь в поиске Натальи Алексеевны Прудских. 46-летняя жительница Воронежа пропала 31 декабря 2018 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно ни друзьям, ни родственникам.

Приметы женщины: рост170 см, худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза. Наталье в день исчезновения могла быть одета в черный пуховик, вязаную шапку и кроссовки. Пропавшая жительница Воронежа носит очки.

Если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении Натальи Прудских, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU