2019-02-06T16:02:14+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают пропавшую в новогоднюю ночь женщину

С 31 декабря о судьбе Натальи ничего не известно
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Присмотритесь, быть может, вы видели эту женщинуПрисмотритесь, быть может, вы видели эту женщину
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят воронежцев помочь в поиске Натальи Алексеевны Прудских. 46-летняя жительница Воронежа пропала 31 декабря 2018 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно ни друзьям, ни родственникам.

Приметы женщины: рост170 см, худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза. Наталье в день исчезновения могла быть одета в черный пуховик, вязаную шапку и кроссовки. Пропавшая жительница Воронежа носит очки.

Если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении Натальи Прудских, позвоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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