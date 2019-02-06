В Воронеже отремонтируют протекающую крышу в доме 18 века

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-06T16:02:05+03:00

С этой и другими проблемами в приемную губернатора обратились жители Ленинского района

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Пять жителей Ленинского района обратились в приемную губернатора облпсти с просьбой помочь решить их проблемы. С заявителями в помещении управы района пообщался руководитель управления по работе с обращениями граждан правительства Воронежской области Борис Прокопенко.

В основном горожан беспокоили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и устранения препятствий комфортного проживания.

Так, руководитель органа ТОС «Уличный комитет № 8» Людмила Певунова просила помочь убрать бесхозный большегрузный автомобиль, припаркованный в пешеходной зоне. При участии полицейских «МАЗ» оперативно эвакуировали на площадку временного хранения.

Еще один вопрос касался ремонта кровли дома №72 на улице Ф.Энгельса. Многоэтажка 18 века, признанная объектом культурного наследия регионального значения «Больница Красного Креста», в разное время была зданием Николаевской общины и госпиталем Бурденко. Сегодня в доме течет крыша, но в очереди на капитальный ремонт этот адрес значится только на следующий год. По просьбе жителей постройку обследовали и подтвердили необходимость проведения срочного ремонта.

- Принято решение поручить Департаменту ЖКХ и энергетики Воронежской области рассмотреть на ближайшем заседании комиссии вопрос переноса срока проведения ремонта крыши д.72 по ул. Ф. Энгельса на 2019 год и поручить Фонду капитального ремонта разработать проектно-сметную документацию, - рассказали в управе Ленинского района. - А директору АО «УК Ленинского района» своевременно производить очистку кровли от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU