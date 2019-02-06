2019-02-06T15:59:02+03:00
Общество

Воронежские вузы и автобусы были одинаково небезопасны

Прокуратура нашла массу нарушений
Виктор ПАВЛОВ
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Прокуратура Воронежа отчиталась об итогах проверки антитеррористической безопасности транспорта и образовательных учреждений.

Нарушения нашлись в работе муниципального перевозчика "Воронежпассажиртранс". Там не провели оценку безопасности более 80 автобусов. Примерно в 30 образовательных учреждениях нашли неработающие камеры видеонаблюдения или же отсутствие ограждения территории.

В Воронежском институте экономики и социального управления оказалась неисправной система безопасности. Нарушения допускали и представители охранной организации, с которой был заключен договор.

- По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла представление главе городского округа город Воронеж об устранении нарушений закона. 2 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, принимаются меры к устранению нарушений, - отчитались в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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