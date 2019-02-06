В Воронеже родителям расскажут, как воспитать финансово грамотного ребенка
9 февраля в 14:00 в книжном магазине «Амиталь» на улице Пушкинской пройдет встреча для родителей и учителей «Дети и деньги. Как воспитать финансово грамотного ребенка?».
Гость проекта - финансовый эксперт, руководитель «Центра Финансовых Знаний для взрослых и детей» Ирина Ишмуратова.
- Поговорим с вами о наших детках и деньгах. Карманные деньги, с какого возраста выдавать и сколько? Нужно ли платить денежки детям за выполнение домашних заданий и семейных обязанностей? Как и где могут заработать подростки? - отметила Ирина Ишмуратова.
Вход свободный, но организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться.
ИСТОЧНИК KP.RU