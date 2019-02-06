2019-02-06T15:12:25+03:00
Происшествия

Семейный бизнес: муж и жена организовали игорный клуб в Воронежской области

Их задержали вместе с двумя знакомыми дамами, которые помогали в работе
Виктор ПАВЛОВ
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Лискинский межрайонный прокурор утвердил заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. 38-летних мужа и жену, а также их 28-летнюю и 49-летнюю знакомых обвиняют в организации азартных игр.

Примерно в сентябре 2017 года супруги решили создать небольшой игорный клуб. До апреля 2018 года азартные игры проводились в частном доме в Лисках. А потом туда нагрянули не игроманы, а оперативники...

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в областной прокуратуре. - 30 января был вынесен приговор другой преступной группе в составе трех человек. Организатору назначено реальное лишение свободы на срок 1 год в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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