2019-02-06T15:00:27+03:00
Происшествия

В Воронеже лед с крыши снова упал на четыре машины

На этот раз ЧП случилось у дома № 1 на проспекте Революции [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
"Шевроле-Ланос" и "Хендай-Авео" повреждены достаточно сильно."Шевроле-Ланос" и "Хендай-Авео" повреждены достаточно сильно.Фото: Игорь Ширяев, Типичный Воронеж.
Изменить размер текста:

В среду, 6 февраля, глыбы льда сорвались с крыши дома № 1 на проспекте Революции, где располагается общежитие института физкультуры, прямо на припаркованные внизу машины. У 15-й «Лады», «Шевроле-Нива», «Хендай-Авео» и «Шевроле-Ланос» выбиты стекла, на автомобилях образовались сильные вмятины.

В управе Центрального района пояснили, что обслуживанием крыш своего общежития должны были заниматься либо непосредственны специалисты по хозяйственной части института физкультуры, либо организация, с которой вуз заключил договор. В институте посоветовали обратиться за комментариями к заведующей общежитием, которая, сославшись на занятость, попросила перезвонить.

У "Лады" помят капот. Фото: Игорь Ширяев, Типичный Воронеж.

У "Лады" помят капот.Фото: Игорь Ширяев, Типичный Воронеж.

Машины стояли достаточно близко к крыше. Фото: Игорь Ширяев, Типичный Воронеж.

Машины стояли достаточно близко к крыше.Фото: Игорь Ширяев, Типичный Воронеж.

Напомним, 4 и 5 февраля у дома № 12 на улице Депутатской опять-таки упавшим снегом были повреждены шесть машин. Местный житель рассказал, что едва не пострадали люди, выходившие из подъезда – глыба просвистела буквально в сантиметрах от их голов. 3 февраля снег, сорвавшийся с дома № 14 на улице Куколкина угодил голову 29-летней девушки из Воронежа. У нее диагностировали сотрясение мозга. Директор УК Ленинского района Эдуард Баркин быстро возложил ответственность на владельца самовольно возведенного балкона, откуда, по его версии, и упала глыба. 5 февраля в 9.00 у дома № 18 на улице Плехановской лед упал на голову директора детской школы искусств № 8. Мужчина пошел дальше, но через пару часов почувствовал головокружение и обратился за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже родителям расскажут, как воспитать финансово грамотного ребенка
Семейный бизнес: муж и жена организовали игорный клуб в Воронежской области
Подпольный склад сигарет нашли полицейские в воронежских гаражах
УК вернула жителям воронежской многоэтажки 28 тысяч рублей
В Воронеже открыли памятник Иоанну Кронштадтскому
В Воронежской области за год ликвидировали 174 некоммерческие организации
Следы санок привели воронежских полицейских к дому вора-неудачника
По делу «Воронежской горэлектросети» могли задержать еще двух представителей Гордумы
В Воронеже дошло до суда дело руководителя торговой организации о хищении оборудования на 10,8 миллионов
Из Воронежа снова можно летать в Армению и Израиль
В Воронеже лед с крыши упал на голову директора детской школы искусств
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнесав Интернет-банк
Скандал с "Воронежской горэлектросетью": следователи завели дело о попытке мошенничества на 600 миллионов рублей
В Воронежской области начали находить поддельные двухтысячные купюры
В Воронеже отменили рэп-фестиваль «Маятник Фуко»
Воронежцы услышат хиты группы «Кино» в симфообработке
В Воронеже начался открытый конкурс на проект памятника Вильгельму Столлю
Задержан депутат гордумы и экс-кандидат в мэры Воронежа
Житель Воронежа купил несуществующий "Мерседес" за 240 тысяч рублей
В центре Воронежа глыба льда раздавила «Пежо»
В Воронежской области "Приора" врезалась в дерево: двое раненых, один погибший
Воронежский водитель призвал пешеходов "дефилировать быстрее"
В Воронеже эвакуаторы начали освобождать от автохамов парковку для инвалидов
Жители Воронежской области призывают весну с помощью снежного верблюда
В Воронежской области бизнесмен напечатал объявление, дискриминирующее предпенсионеров
За год в Воронежской области выявили более 150 незаконных мигрантов
В Фонде капремонта считают, что отремонтированные дома в Воронеже затопило из-за халатности УК
Для жителей Воронежской области открыли «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ