В Воронеже лед с крыши снова упал на четыре машины

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-06T15:00:27+03:00

На этот раз ЧП случилось у дома № 1 на проспекте Революции [фото]

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В среду, 6 февраля, глыбы льда сорвались с крыши дома № 1 на проспекте Революции, где располагается общежитие института физкультуры, прямо на припаркованные внизу машины. У 15-й «Лады», «Шевроле-Нива», «Хендай-Авео» и «Шевроле-Ланос» выбиты стекла, на автомобилях образовались сильные вмятины.

В управе Центрального района пояснили, что обслуживанием крыш своего общежития должны были заниматься либо непосредственны специалисты по хозяйственной части института физкультуры, либо организация, с которой вуз заключил договор. В институте посоветовали обратиться за комментариями к заведующей общежитием, которая, сославшись на занятость, попросила перезвонить.

Машины стояли достаточно близко к крыше.Фото: Игорь Ширяев, Типичный Воронеж.

Напомним, 4 и 5 февраля у дома № 12 на улице Депутатской опять-таки упавшим снегом были повреждены шесть машин. Местный житель рассказал, что едва не пострадали люди, выходившие из подъезда – глыба просвистела буквально в сантиметрах от их голов. 3 февраля снег, сорвавшийся с дома № 14 на улице Куколкина угодил голову 29-летней девушки из Воронежа. У нее диагностировали сотрясение мозга. Директор УК Ленинского района Эдуард Баркин быстро возложил ответственность на владельца самовольно возведенного балкона, откуда, по его версии, и упала глыба. 5 февраля в 9.00 у дома № 18 на улице Плехановской лед упал на голову директора детской школы искусств № 8. Мужчина пошел дальше, но через пару часов почувствовал головокружение и обратился за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU