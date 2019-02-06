Подпольный склад сигарет нашли полицейские в воронежских гаражах
23-летнего воронежца подозревают в незаконном хранении контрафактных сигарет. Выяснилось, что он приобрел крупную партию табака разных брендов без акцизных марок. Общая сумма покупки составила 1,7 миллиона рублей. Все это богатство он перевез в арендованные гаражи в Левобережном районе.
- Во время осмотра места происшествия данная табачная продукция была изъята, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Подозреваемому грозит до шести лет лишения свобода.
Пока парня оставили под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. Вполне возможно, скоро мы узнаем о новых складах.
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ИСТОЧНИК KP.RU