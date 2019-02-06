2019-02-06T14:17:19+03:00
Происшествия

Подпольный склад сигарет нашли полицейские в воронежских гаражах

Подозреваемый приобрел это богатство за 1,7 миллиона рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Воронежские оперативники частенько находят контрафактные сигаретыВоронежские оперативники частенько находят контрафактные сигаретыФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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23-летнего воронежца подозревают в незаконном хранении контрафактных сигарет. Выяснилось, что он приобрел крупную партию табака разных брендов без акцизных марок. Общая сумма покупки составила 1,7 миллиона рублей. Все это богатство он перевез в арендованные гаражи в Левобережном районе.

- Во время осмотра места происшествия данная табачная продукция была изъята, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Подозреваемому грозит до шести лет лишения свобода.

Пока парня оставили под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. Вполне возможно, скоро мы узнаем о новых складах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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