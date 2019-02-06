УК вернула жителям воронежской многоэтажки 28 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-06T14:00:30+03:00

Больше года им выставляли счета по завышенному тарифу

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Государственная жилищная инспекция Воронежской области установила, что УК «Домовой» в период с июля 2017 по август 2018 года начисляла жильцам дома №130 по улице 9 Января плату за коммунальные ресурсы, потребленные в целях содержания общедомового имущества, сверх норматива. Нарушение инспекторы выявили в ходе внеплановой проверки, организованной по обращению собственников жилья.

Инспекция выдала УК предписание о проведении перерасчета. Переплаченные деньги, в общей сложности более 28 тысяч рублей, жильцам вернули путем перерасчета в квитанциях за ноябрь 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU