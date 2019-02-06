2019-02-06T13:50:45+03:00
Общество

В Воронеже открыли памятник Иоанну Кронштадтскому

Автор работы - известный московский скульптур
Татьяна МИСТЮКОВА
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Святитель изображен сидящим на постаменте, в его позе выражается готовность услышать каждого.Святитель изображен сидящим на постаменте, в его позе выражается готовность услышать каждого.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня, 6 февраля, в сквере у храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской в Северном районе Воронежа (ул. Жукова, 15) открылся памятник Иоанну Кронштадскому.

Монумент освятил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Святитель изображен сидящим на постаменте, в его позе выражается готовность услышать каждого, кто к нему обращается. Автором четырехметровой бронзовой скульптуры выступил известный московский скульптор Салават Щербаков. Среди его работ памятник Гейдару Алиеву в Баку, 17-метровый Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади (Москва), памятник Калашникову (Москва) и проч.

НАША СПРАВКА

Иоанн Кронштадский (1829-1908) - святой Русской православной церкви, настоятель Андреевского собора в Кронштадте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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