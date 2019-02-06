В Воронежской области за год ликвидировали 174 некоммерческие организации

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-06T13:49:41+03:00

Об этом сообщила на встрече с губернатором начальник регионального управления Министерства юстиции РФ Алла Стрелкова

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В среду, 6 февраля, начальник Управления Министерства юстиции РФ по Воронежской области Алла Стрелкова доложила главе региона Александру Гусеву о контроле со стороны ее ведомства деятельности некоммерческих организаций.

По данным Стрелковой, на данный момент в области числится более 2600 НКО. Ежегодно в ведомстве регистрируются порядка 100–150 новых некоммерческих организаций. В 2018 году по итогам проверок НКО составили 197 протоколов об административном правонарушении, вынесли 591 письменное предупреждение. За допущенные нарушения ликвидировали 174 некоммерческие организации.

Напомним, в обществе сейчас развернулась дискуссия о том, что можно и что нельзя делать активистам НКО. Сторонники ужесточения контроля за их деятельностью напирают на то, что многие из некоммерческих организаций являются негласными агентами влияния враждебных западных структур. Противники «закручивания гаек» считают, что без независимых НКО невозможно развитие гражданского общества.

ИСТОЧНИК KP.RU