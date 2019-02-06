2019-02-06T13:49:41+03:00
Общество

В Воронежской области за год ликвидировали 174 некоммерческие организации

Об этом сообщила на встрече с губернатором начальник регионального управления Министерства юстиции РФ Алла Стрелкова
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Алла Стрелкова рассказала Александру Гусеву о весьма строгом контроле сотрудниками ее ведомства НКО.Алла Стрелкова рассказала Александру Гусеву о весьма строгом контроле сотрудниками ее ведомства НКО.Фото: с портала правительства Воронежской области.
Изменить размер текста:

В среду, 6 февраля, начальник Управления Министерства юстиции РФ по Воронежской области Алла Стрелкова доложила главе региона Александру Гусеву о контроле со стороны ее ведомства деятельности некоммерческих организаций.

По данным Стрелковой, на данный момент в области числится более 2600 НКО. Ежегодно в ведомстве регистрируются порядка 100–150 новых некоммерческих организаций. В 2018 году по итогам проверок НКО составили 197 протоколов об административном правонарушении, вынесли 591 письменное предупреждение. За допущенные нарушения ликвидировали 174 некоммерческие организации.

Напомним, в обществе сейчас развернулась дискуссия о том, что можно и что нельзя делать активистам НКО. Сторонники ужесточения контроля за их деятельностью напирают на то, что многие из некоммерческих организаций являются негласными агентами влияния враждебных западных структур. Противники «закручивания гаек» считают, что без независимых НКО невозможно развитие гражданского общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже родителям расскажут, как воспитать финансово грамотного ребенка
Семейный бизнес: муж и жена организовали игорный клуб в Воронежской области
В Воронеже лед с крыши снова упал на четыре машины
Подпольный склад сигарет нашли полицейские в воронежских гаражах
УК вернула жителям воронежской многоэтажки 28 тысяч рублей
В Воронеже открыли памятник Иоанну Кронштадтскому
Следы санок привели воронежских полицейских к дому вора-неудачника
По делу «Воронежской горэлектросети» могли задержать еще двух представителей Гордумы
В Воронеже дошло до суда дело руководителя торговой организации о хищении оборудования на 10,8 миллионов
Из Воронежа снова можно летать в Армению и Израиль
В Воронеже лед с крыши упал на голову директора детской школы искусств
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнесав Интернет-банк
Скандал с "Воронежской горэлектросетью": следователи завели дело о попытке мошенничества на 600 миллионов рублей
В Воронежской области начали находить поддельные двухтысячные купюры
В Воронеже отменили рэп-фестиваль «Маятник Фуко»
Воронежцы услышат хиты группы «Кино» в симфообработке
В Воронеже начался открытый конкурс на проект памятника Вильгельму Столлю
Задержан депутат гордумы и экс-кандидат в мэры Воронежа
Житель Воронежа купил несуществующий "Мерседес" за 240 тысяч рублей
В центре Воронежа глыба льда раздавила «Пежо»
В Воронежской области "Приора" врезалась в дерево: двое раненых, один погибший
Воронежский водитель призвал пешеходов "дефилировать быстрее"
В Воронеже эвакуаторы начали освобождать от автохамов парковку для инвалидов
Жители Воронежской области призывают весну с помощью снежного верблюда
В Воронежской области бизнесмен напечатал объявление, дискриминирующее предпенсионеров
За год в Воронежской области выявили более 150 незаконных мигрантов
В Фонде капремонта считают, что отремонтированные дома в Воронеже затопило из-за халатности УК
Для жителей Воронежской области открыли «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ