2019-02-06T13:17:29+03:00
Происшествия

Следы санок привели воронежских полицейских к дому вора-неудачника

Он почему-то не учел, что на снегу остаются следы...
Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронежской области, кажется, появился претендент на звание самого неудачливого вора 2019 года.

В ночь на 3 февраля наш герой хрустел снегом у окна чужого дома в поселке Колодезный. Он тихонько вскрыл окно ("методом отжатия", потом отметят полицейские) и забрался внутрь. Из дома он вынес четыре электродвигателя, электрические кабели, алюминиевую посуду и детские санки.

Выйдя на улицу, он осмотрелся, пожал плечами и погрузил весь свой скарб на эти самые санки. Их откатил домой, все украденные вещи выгрузил и припрятал. Хотел при случае сдать в пункт приема металла, но не срослось...

Полицейские прошли по следам от санок и появились на пороге 41-летнего мужчины. Надо отметить, что наш герой был не так прост. Стражи порядка похищенные вещи не нашли - очень уж хорошо он их припрятал.

Тогда полицейские установили за домом наблюдение и заметили момент, когда хозяин грузил металлические предметы в багажник остановившейся у крыльца машины. Автомобиль задержали на трассе сотрудники ДПС. За кражу нашему герою грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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