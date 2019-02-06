По делу «Воронежской горэлектросети» могли задержать еще двух представителей Гордумы

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-06T13:15:50+03:00

В том числе, как сообщил собственный источник «КП-Воронеж», обыски прошли в доме №30 на улице Театральной

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«Покушение на мошенничество» - уголовное дело по этой статье завели следователи после знакомства с материалами о «Горэлектросети», предоставленными УФСБ по Воронежской области. По неподтвержденной информации, вместе с Русланом Кочетовым были задержаны еще двое представителей Гордумы - однако их имена не разглашаются.

По версии следствия, должностные лица МУП (а позднее - АО) «Воронежская горэлектросеть» подделывали документы, которые якобы подтверждали, что в интересах предприятия работали фирмы-однодневки.

В офисах и квартирах сотрудников предприятия прошло больше 50 обысков. В том числе, как сообщил собственный источник «КП-Воронеж», обыски прошли в доме №30 на улице Театральной. Официально не разглашается, что именно там искали силовики. Однако известно, что по данному адресу располагаются офисы известного предпринимателя, связанного с коммунальной сферой, Вадима Ишутина.

ИСТОЧНИК KP.RU