В Воронеже дошло до суда дело руководителя торговой организации о хищении оборудования на 10,8 миллионов

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-06T13:18:13+03:00

Бывшему руководителю торговой организации грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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Полицейские передали в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. В нем подозревают 54-летнего бывшего руководителя воронежской торговой организации.

По версии следствия, мужчина заключил несколько договоров купли-продажи медицинского оборудования на 10,8 миллионов рублей. Его поставили вовремя, однако бизнесмен украл технику и распорядился им в своих целях.

По частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас он сидит под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU