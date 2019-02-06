В Воронеже дошло до суда дело руководителя торговой организации о хищении оборудования на 10,8 миллионов
Сейчас мужчина находится под домашним арестом
Бывшему руководителю торговой организации грозит до десяти лет тюрьмы.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Полицейские передали в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. В нем подозревают 54-летнего бывшего руководителя воронежской торговой организации.
По версии следствия, мужчина заключил несколько договоров купли-продажи медицинского оборудования на 10,8 миллионов рублей. Его поставили вовремя, однако бизнесмен украл технику и распорядился им в своих целях.
По частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас он сидит под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU