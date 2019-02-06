Из Воронежа снова можно летать в Армению и Израиль

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-06T13:03:28+03:00

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Аэропорт "Воронеж" снова запускает прямые рейсы в Ереван и стыковочные - в Тель-Авив. Об этом в соцсети рассказал Андрей Шагунов, представитель УК "Авиасервис". Рейсы будет выполнять авиакомпания "Армения".

Летать в Ереван можно будет два раза в неделю. Рейсы в Израиль с пересадкой в столице Армении будут проходить по воскресеньям. Время ожидания в Ереване составит полтора часа. А вот при обратном перелете придется ждать уже три часа.

Билеты уже в продаже. В Ереван можно улететь примерно за 6 тысяч рублей, а вот вернуться в Воронеж - уже за 9. Билет в Израиль обойдется менее чем в 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU