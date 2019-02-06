В Воронеже лед с крыши упал на голову директора детской школы искусств

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-06T14:59:30+03:00

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Во вторник, 5 февраля, в 9.00 34-летний директор детской школы искусств № 8 Дмитрий Логинов шел в управление культуры отдать документы. У дома № 18 на улице Плехановской ему на голову упал лед с крыши.

- Дмитрий Александрович пришел на работу в школу (она располагается на улице Полины Осипенко, 27 а) и почувствовал, что у него кружится голова. Он вызвал скорую, ему оказали помощь. Сейчас он находится в поликлинике по месту жительства, делает МРТ, - рассказали в детской школе искусств № 8. – До нас доходила информация, что крыша на Плехановской была вроде бы недавно почищена, но, видимо, какой-то кусок снега все же остался.

В управлении информации мэрии Воронежа сообщили, что дом обслуживает УК Центрального района и посоветовали за комментариями обратиться туда. Оперативно связаться с коммунальщиками не получилось – ответ по телефону стандартный – все линии заняты.

Напомним, 3 февраля снег, сорвавшийся с дома № 14 на улице Куколкина угодил голову 29-летней девушки из Воронежа. У нее диагностировали сотрясение мозга. Директор УК Ленинского района Эдуард Баркин быстро возложил ответственность на владельца самовольно возведенного балкона, откуда, по его версии, и упала глыба.

А 4 и 5 февраля у дома № 12 на улице Депутатской опять-таки упавшим снегом были повреждены шесть машин. Местный житель рассказал, что едва не пострадали люди, выходившие из подъезда – глыба просвистела буквально в сантиметрах от их голов.

ИСТОЧНИК KP.RU