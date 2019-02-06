В Воронежской области начали находить поддельные двухтысячные купюры

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-06T12:15:44+03:00

Но пока чаще всего все равно встречаются фальшивки номиналом 5000 рублей

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В 2018 году в Воронежской области выявлено 543 поддельные банкноты Банка России. Для сравнения в предыдущем году нашли 553 фальшивки.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5000 рублей – их выявлено 374. На втором мете «тысячерублевки» –143 фальшивки за год.

Количество выявленных поддельных банкнот номиналом 100 рублей составило 12 штук, подделок номиналом 500 рублей – 11 штук, номиналом 2000 рублей - 3 подделки.

Кроме того, мошенники умудрялись зачем-то подделывать и пятирублевые монеты – таких нашли аж восемь штук.

Среди обнаруженных поддельных иностранных купюр традиционно лидирует доллар США – выявлена 31 поддельная банкнота. Все номиналом 100 долларов. Подделок евро выявлено всего три штуки: одна банкнота номиналом 100 евро и две банкноты номиналом 500 евро.

- Не ленитесь проверять получаемые наличные деньги на подлинность. Рекомендуем смотреть на несколько защитных признаков из разных групп: на ощупь, на просвет и при наклоне. Информация о таких признаках размещена на сайте www.cbr.ru, а для владельцев смартфонов – еще и в мобильном приложении «Банкноты Банка России», - обращает внимание заместитель управляющего Отделением Воронеж ГУ Банка России по ЦФО Сергей Михайлович Чернышев.

ИСТОЧНИК KP.RU