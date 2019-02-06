2019-02-06T11:32:57+03:00
Звезды

Воронежцы услышат хиты группы «Кино» в симфообработке

С гастролями снова приедет бывший участник легендарного коллектива, гитарист Юрий Каспарян
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено Event-Hallфото предоставлено Event-Hall
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В Воронеже ждет сюрприз поклонников творчества Виктора Цоя. Хиты группы «Кино» сыграют в феврале в симфообработке. Программа «Симфоническое КИНО» - это оригинальный проект, полностью вдохновленный творчеством Виктора Цоя.

- Бесценная коллекция песен Цоя преподнесена интеллигентно и осторожно. Прогрессивные дирижеры, работающие в проекте, справляются с непростой задачей - сохранить интонацию группы «Кино», представив ее в качественном симфоническом исполнении. Такого раньше в нашей стране не было, чтобы симфонический оркестр играл произведения отечественных рокеров в течение двух часов, - отмечает автор оркестровок Игорь Вдовин.

В проекте участвуют гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян и сын Виктора Цоя Александр, который создал для проекта видеоряд, полностью отражающий всю стилистику культового коллектива.

Концерт пройдет в Event-Hall 14 февраля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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