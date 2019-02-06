2019-02-06T11:18:13+03:00
Происшествия

Житель Воронежа купил несуществующий "Мерседес" за 240 тысяч рублей

Деньги растворились вместе с продавцом
Виктор ПАВЛОВ
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"Мерседес" так и остался несбыточной мечтой"Мерседес" так и остался несбыточной мечтойФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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35-летний житель Воронежа долго искал себе "Мерседес", как вдруг наткнулся на объявление со сказочным ценником. Продавец сказал: "С машиной все хорошо, только тут уже очередь из покупателей. Внеси предоплату - и она твоя". И наш герой перевел 100 тысяч рублей на чужую банковскую карту.

Продавец подтвердил, что деньги пришли. Но вот незадача: у него возникли непредвиденные обстоятельства. Деньги за машину оказались нужны ну очень срочно. Незнакомец сказал, что ему требуется еще 140 тысяч рублей. В качестве гарантии честности он готов предоставить фотографии паспорта.

Вы уже догадываетесь, каков был итог. 240 тысяч рублей растворились, паспорт оказался поддельным.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. И предупреждают: будьте бдительней!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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