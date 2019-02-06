2019-02-06T10:12:25+03:00
Происшествия

В центре Воронежа глыба льда раздавила «Пежо»

На машину рухнул целый пласт с четырехэтажки
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Огромные куски льда разметало по тротуару и дорогеОгромные куски льда разметало по тротуару и дорогеФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

Воронежцы продолжают вести печальный счет ЧП, связанных с оттепелью и последствиями бездействия коммунальных служб. Утром в среду, 6 февраля, огромный пласт льда сполз с четырехэтажного дома, расположенного на перекрестке улиц Большая Манежная и 20 лет ВЛКСМ. Огромные куски наледи разлетелись на тротуар и дороге. К счастью, никого из прохожих махина не задела, но разбила припаркованный на обочине автомобиль «Пежо 207». У иномарки выдавило заднее и разбило лобовое стекло, разнесло фонарь.

У иномарки разбито лобовое Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

У иномарки разбито лобовоеФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Справедливости ради надо сказать, что предупреждающие ленты в этом месте есть, но ширина тротуара и улицы такова, что в случае падения наледь угрожает не только припаркованным, но и движущимся машинам.

... заднее стекло и фонарь Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

... заднее стекло и фонарьФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Толстый пласт спрессованного снега и льда навис и над тротуаром соседнего дома №10 по Большой Манежной и грозит новой бедой. Но никаких предупреждений тут, к сожалению, нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнесав Интернет-банк
Скандал с "Воронежской горэлектросетью": следователи завели дело о попытке мошенничества на 600 миллионов рублей
В Воронежской области начали находить поддельные двухтысячные купюры
В Воронеже отменили рэп-фестиваль «Маятник Фуко»
Воронежцы услышат хиты группы «Кино» в симфообработке
В Воронеже начался открытый конкурс на проект памятника Вильгельму Столлю
Задержан депутат гордумы и экс-кандидат в мэры Воронежа
Житель Воронежа купил несуществующий "Мерседес" за 240 тысяч рублей
В Воронежской области "Приора" врезалась в дерево: двое раненых, один погибший
Воронежский водитель призвал пешеходов "дефилировать быстрее"
В Воронеже эвакуаторы начали освобождать от автохамов парковку для инвалидов
Жители Воронежской области призывают весну с помощью снежного верблюда
В Воронежской области бизнесмен напечатал объявление, дискриминирующее предпенсионеров
За год в Воронежской области выявили более 150 незаконных мигрантов
В Фонде капремонта считают, что отремонтированные дома в Воронеже затопило из-за халатности УК
Для жителей Воронежской области открыли «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ