В центре Воронежа глыба льда раздавила «Пежо»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-06T10:12:25+03:00

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Воронежцы продолжают вести печальный счет ЧП, связанных с оттепелью и последствиями бездействия коммунальных служб. Утром в среду, 6 февраля, огромный пласт льда сполз с четырехэтажного дома, расположенного на перекрестке улиц Большая Манежная и 20 лет ВЛКСМ. Огромные куски наледи разлетелись на тротуар и дороге. К счастью, никого из прохожих махина не задела, но разбила припаркованный на обочине автомобиль «Пежо 207». У иномарки выдавило заднее и разбило лобовое стекло, разнесло фонарь.

У иномарки разбито лобовоеФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Справедливости ради надо сказать, что предупреждающие ленты в этом месте есть, но ширина тротуара и улицы такова, что в случае падения наледь угрожает не только припаркованным, но и движущимся машинам.

... заднее стекло и фонарьФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Толстый пласт спрессованного снега и льда навис и над тротуаром соседнего дома №10 по Большой Манежной и грозит новой бедой. Но никаких предупреждений тут, к сожалению, нет…

ИСТОЧНИК KP.RU