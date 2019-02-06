В центре Воронежа глыба льда раздавила «Пежо»
Воронежцы продолжают вести печальный счет ЧП, связанных с оттепелью и последствиями бездействия коммунальных служб. Утром в среду, 6 февраля, огромный пласт льда сполз с четырехэтажного дома, расположенного на перекрестке улиц Большая Манежная и 20 лет ВЛКСМ. Огромные куски наледи разлетелись на тротуар и дороге. К счастью, никого из прохожих махина не задела, но разбила припаркованный на обочине автомобиль «Пежо 207». У иномарки выдавило заднее и разбило лобовое стекло, разнесло фонарь.
У иномарки разбито лобовоеФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Справедливости ради надо сказать, что предупреждающие ленты в этом месте есть, но ширина тротуара и улицы такова, что в случае падения наледь угрожает не только припаркованным, но и движущимся машинам.
... заднее стекло и фонарьФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Толстый пласт спрессованного снега и льда навис и над тротуаром соседнего дома №10 по Большой Манежной и грозит новой бедой. Но никаких предупреждений тут, к сожалению, нет…
ИСТОЧНИК KP.RU