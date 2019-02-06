2019-02-06T09:41:31+03:00
Происшествия

В Воронежской области "Приора" врезалась в дерево: двое раненых, один погибший

23-летний парень скончался на месте
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Сегодня, 6 февраля, примерно в 01.50 ночи в Россоши случилась авария со смертельным исходом. На улице Простеева "Лада-Приора" врезалась в дерево. "Не справился с управлением", - коротко комментируют в полиции.

В машине ехали трое. 22-летний водитель и 23-летний пассажир получили травмы, сейчас они в больнице. Еще один 23-летний пассажир скончался на месте происшествия до приезда медиков. Полиция проводит проверку по факту аварии. Известно, что на место выезжали сотрудники МЧС.

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, в регионе за сутки зарегистрировано 110 ДТП, из них в Воронеже - 80.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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