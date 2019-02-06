Воронежский водитель призвал пешеходов "дефилировать быстрее"

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-06T08:32:48+03:00

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Дискуссионная тема поднялась в одном из популярных городских онлайн-сообществ для автомобилистов. Один из участников разразился тирадой:

- Уважаемые пешеходы, я понимаю, что у вас приоритет на дороге в зоне пешеходного перехода, вы самые главные и вас надо пропускать по ПДД, но, большая просьба, будьте взаимовежливы и дефилируйте быстрее, если у вас есть такая возможность и вы не в возрасте, не беременные, не с детьми, не с коляской и здоровы. Очень быстро из-за одного-двух пешеходов с гусиным шагом создается пробка.

Ответ на подобные высказывания давал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Михаил Аксенов, сопредседатель регионального отделения общественного движения "Город и транспорт". Он высказывался следующим образом:

- В транспортной науке есть такое понятие, как "автомобильное лобби". Так вот, в Воронеже сложилось автомобильное жлобби. Это когда человек садится за руль в полной уверенности, что все, кто не на машинах, хуже его. И это неправильно, с этим нужно что-то делать. Города созданы для людей, а не для автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU