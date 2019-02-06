Жители Воронежской области призывают весну с помощью снежного верблюда
Фигуру южного зверя вылепили в деревне Углянец
Фото: Никита Челышев.
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Жители Воронежской области устали от зимы и решили призвать весну с помощью снежного верблюда. Фигуру обитателя пустыни вылепили в деревне Углянец. А фото произведения опубликовали в одной из популярных групп в соцсети.
Мы уже писали о талантливом дедушке, собравшем из снега во дворе дома всех популярных героев фильмов и мультфильмов. И, видимо, его поступок вдохновил других жителей на создание фигуры южного зверя.
В комментариях к посту воронежцы восхитились талантом зимних скульпторов и отметили, что верблюд очень даже похож на настоящего.
ИСТОЧНИК KP.RU