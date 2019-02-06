2019-02-06T07:02:15+03:00
Общество

В Воронеже эвакуаторы начали освобождать от автохамов парковку для инвалидов

Горожане засняли на видео, как от торгового центра увозят очередную иномарку
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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В Воронеже эвакуаторы взялись за суровую борьбу с автохамами, оставляющими свои машины на местах для инвалидов, при этом не являясь таковыми. Если раньше автомобили увозили только с общегородских парковок, то теперь повышенное внимание будут уделять местам возле торговых центров.

Так, горожане засняли на видео, как эвакуатор забирает кроссовер от ТЦ «Карусель». Отличие этих парковочных мест не только в цене. Их располагают возле торгового центра, чтобы людям с ограниченными возможностями было удобней добираться до них. Но чаще на таких площадках свои машины оставляют совершенно здоровые люди.

Напомним, штраф за парковку на местах для инвалидов составляет пять тысяч рублей. Помимо этого автомобиль отправляется на штраф-стоянку, что ведет к еще одной выплате.

Эвакуация автохама в Воронеже.Автор: Максим Нечаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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