2019-02-05T21:21:26+03:00
Общество

В Воронежской области бизнесмен напечатал объявление, дискриминирующее предпенсионеров

Предпринимателю было объявлено предостережение
Олег ИВАНОВ
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В газете «Лискинские известия» на днях появилось объявление о вакансии сторожа. Местный индивидуальный предприниматель приглашал на работу, согласно размещенным требованиям, только женщин до 60 лет.

В местной прокуратуре посчитали, что подобное объявление содержит дискриминационные условия трудоустройства для граждан предпенсионного возраста.

- Формулировка объявления в таком виде нарушала требования Конституции Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации, запрещающих дискриминацию граждан по половому и возрастному признаку, - объясняют в прокуратуре.

Так, чтобы права граждан предпенсионного возраста не были нарушен, предпринимателю было объявлено предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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