2019-02-05T21:14:29+03:00
Происшествия

За год в Воронежской области выявили более 150 незаконных мигрантов

Зачастую они трудились на стройках или в торговле
Олег ИВАНОВ
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В 2018 году в районах Воронежской области незаконно было зарегистрировано более 150 иностранных граждан. Наибольшее их количество состояло на миграционном учете в Каширском, Лискинском, Рамонском, Коминтерновском, Советском районах. При этом всех мигрантов удалось «заселить» всего лишь в 60 домов.

Этих иностранных граждан незаконно использовали на крупных объектах строительства и торговли. У иностранных граждан либо не было патента на работу, либо он не соответствовал той профессии, на которую его брали.

- Органами МВД области не всегда принимались действенные меры по предупреждению и пресечению нелегальной миграции. Без реагирования оставались случаи незаконного использования труда мигрантов, размещения в жилом фонде, неправомерной деятельности, отсутствия надлежащего учета иностранных граждан, - комментируют в прокуратуре.

По результатам прокурорских проверок к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 180 должностных лиц, возбуждено 20 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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