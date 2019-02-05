В Фонде капремонта считают, что отремонтированные дома в Воронеже затопило из-за халатности УК

СЕГОДНЯ 19:07 2019-02-05T19:07:22+03:00

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В Фонде капремонта Воронежской области считают, что причина залитий в домах №6а по улице Комиссаржевской и №9 по бульвару Пионеров – ненадлежащее техническое обслуживание кровель

– Протекание отремонтированных кровель спровоцировано прежде всего большим скоплением снега и наледи, которые вопреки Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда не убирались управляющими компаниями во время обильных снегопадов. Толщина снежного покрова на крышах в некоторых местах достигла полутора метров. С наступлением оттепели началось интенсивное таяние снега, однако системы водостока наглухо забиты наледью, а на отдельных участках крыш даже обнаружено продавливание ледовой массой соединений кровельного покрытия. В результате талая вода стала проникать внутрь домов – в подъезды и квартиры верхних этажей, – сообщил начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капремонта Василий Смольянов.

Тем не менее, Фонд капремонта решил провести дополнительные работы по усилению гидроизоляции кровли дома №6 по Комиссаржевской. Подрядная организация уже приступила к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств.

При этом региональный оператор считает обоснованными требования жильцов к УК провести косметический ремонт подъездов и устранить последствия многолетних залитий.

В доме №9 по бульвару Пионеров также из-за снежных завалов происходило протекание воды с кровли под карнизную плиту над первым подъездом. В результате скопления наледи образовались механические повреждения мягкого кровельного покрытия, которые выполнявшая капитальный ремонт подрядная организация устранит до 10 февраля.Пока же к уборке снежно-ледовых масс приступила подрядная организация, выполнявшая капремонт кровли в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU