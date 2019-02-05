Для жителей Воронежской области открыли «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ

СЕГОДНЯ 18:34 2019-02-05T18:37:59+03:00

С 4 по 18 февраля будет организована работа «горячей линии» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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С 4 по 18 февраля организована работа «горячей линии» по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ по бесплатному телефону 8-800-700-92-84. Специалисты Роспотребнадзора по Воронежской области ответят на все ваши вопросы в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Специалисты расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, а также чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания и представят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций.

Также граждане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления:

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-21-73;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-56-46;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU