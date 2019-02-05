2019-02-05T18:37:59+03:00
Общество

Для жителей Воронежской области открыли «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ

Позвонить специалистам можно в рабочие дни
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
С 4 по 18 февраля будет организована работа «горячей линии»С 4 по 18 февраля будет организована работа «горячей линии»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

С 4 по 18 февраля организована работа «горячей линии» по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ по бесплатному телефону 8-800-700-92-84. Специалисты Роспотребнадзора по Воронежской области ответят на все ваши вопросы в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Специалисты расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, а также чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания и представят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций.

Также граждане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления:

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-21-73;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-56-46;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Фонде капремонта считают, что отремонтированные дома в Воронеже затопило из-за халатности УК
В Воронежской области задержали замначальника отдела полиции
В Воронеже бывший гендиректор маслозавода получил срок за аферу на 550 миллионов
Жителям Советского района Воронежа вернули воду
В Северном микрорайоне Воронежа отключат воду из-за масштабной утечки
Воронежские полицейские рассказали подробности ДТП у Коминтерновского ЗАГСа
В Воронеже построят дорогу от "Гардарики" до проспекта Патриотов
Жители Воронежской области пожаловались на слив нечистот в Дон
Впервые в истории Воронежской области наша самбистка поедет на первенство Европы
Воронежский Союз строителей по инициативе сенатора Лукина готовит предложения по корректировке реформ строительной отрасли
Из облбюджета в текущем году дополнительно выделят 392 млн. рублей на жилье для детей-сирот
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в Воронежской области превысила уровень эпидпорога
В Воронеже на месте снесенного здания школы построят сквер
На воронежской трассе поймали наркоторговцев, «путешествовавших» на попутках
Три фирмы могут стать воронежским официальным дилером "Фольксвагена" вместо "Гауса"
Под Воронежем мужчина с потерей памяти чуть не замерз на дороге
В Воронежской области арестовали женщину, отказавшуюся от работы
Мошенник уговорил пенсионерку из Воронежа перевести более 40 тысяч рублей
В Воронежской области центры «Мои Документы» начали выдавать ИНН
В Воронеже у Коминтерновского ЗАГСа столкнулись "Ауди", "Датсун" и "Ленд Крузер": есть пострадавшая
Мэрия Воронежа планирует открыть кредитные линии на миллиард рублей