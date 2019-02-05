Для жителей Воронежской области открыли «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ
С 4 по 18 февраля организована работа «горячей линии» по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ по бесплатному телефону 8-800-700-92-84. Специалисты Роспотребнадзора по Воронежской области ответят на все ваши вопросы в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45).
Специалисты расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, а также чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания и представят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций.
Также граждане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления:
- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65;
- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;
- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-21-73;
- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-56-46;
- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51;
- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93;
- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;
- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.
ИСТОЧНИК KP.RU