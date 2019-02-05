2019-02-05T18:05:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области задержали замначальника отдела полиции

По предварительной информации, возбуждено уголовное дело
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Замглавы ОМВД по Грибановскому району задержали 4 февраля: его подозревают в «злоупотреблении должностными полномочиями». Возбуждено уголовное дело по соответствующей части 1 статьи 285 УК РФ. В региональных СУ СКР и ГУ МВД подтверждают данную информацию.

Сейчас проходит расследование. В случае если подозрения подтвердятся, начальник полиции рискует лишиться работы в органах внутренних дел. Максимальное же наказание по указанной выше статье – до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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