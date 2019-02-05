2019-02-05T18:03:38+03:00
Спорт

В Воронеже бывший гендиректор маслозавода получил срок за аферу на 550 миллионов

Его приговорили к 4,5 годам колонии
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
У экс-гендиректора есть десять дней на обжалование приговора.У экс-гендиректора есть десять дней на обжалование приговора.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

Центральный районный суд вынес приговор 58-летнему воронежцу, бывшему генеральному директору завода растительных масел.

В суде установили, что с середины 2014-го по второй квартал 2016 года руководитель завода, используя реквизиты и печати подконтрольных юридических лиц, сделал липовые документы. На их основании он внес в налоговые декларации за 4 квартал 2014 года, 1,3 и 4 кварталы 2015 года, 2 квартал 2016 года ложные сведения о хозяйственных отношениях предприятия. По ним предприятию перечислили возмещение НДС на сумму более 74 млн. рублей. В 2015 году, используя ту же схему, гендиректор получил субсидию на 1,5 миллиона рублей.

Но и это еще не все. В 2017 году руководитель предприятия предоставил в банк ложные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятия, позволившие ему незаконно получить четыре кредита. В итоге был причинен ущерб уже на 475 млн. рублей.

- На предварительном следствии мужчина признавал вину в совершении указанных преступлений, им добровольно возмещен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров. - Кроме того, наложен арест на имущество организации, стоимость которого соразмерна величине причиненного ущерба. Доказательствами вины бывшего гендиректора стали показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотров, обысков и выемок, заключения судебных экспертиз.

В итоге бывшего гендиректора признали виновным в трех преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч.1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области задержали замначальника отдела полиции
Жителям Советского района Воронежа вернули воду
В Северном микрорайоне Воронежа отключат воду из-за масштабной утечки
Воронежские полицейские рассказали подробности ДТП у Коминтерновского ЗАГСа
В Воронеже построят дорогу от "Гардарики" до проспекта Патриотов
Жители Воронежской области пожаловались на слив нечистот в Дон
Впервые в истории Воронежской области наша самбистка поедет на первенство Европы
Воронежский Союз строителей по инициативе сенатора Лукина готовит предложения по корректировке реформ строительной отрасли
Из облбюджета в текущем году дополнительно выделят 392 млн. рублей на жилье для детей-сирот
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в Воронежской области превысила уровень эпидпорога
В Воронеже на месте снесенного здания школы построят сквер
На воронежской трассе поймали наркоторговцев, «путешествовавших» на попутках
Три фирмы могут стать воронежским официальным дилером "Фольксвагена" вместо "Гауса"
Под Воронежем мужчина с потерей памяти чуть не замерз на дороге
В Воронежской области арестовали женщину, отказавшуюся от работы
Мошенник уговорил пенсионерку из Воронежа перевести более 40 тысяч рублей
В Воронежской области центры «Мои Документы» начали выдавать ИНН
В Воронеже у Коминтерновского ЗАГСа столкнулись "Ауди", "Датсун" и "Ленд Крузер": есть пострадавшая
Мэрия Воронежа планирует открыть кредитные линии на миллиард рублей