В Воронеже бывший гендиректор маслозавода получил срок за аферу на 550 миллионов

СЕГОДНЯ 18:03 2019-02-05T18:03:38+03:00

У экс-гендиректора есть десять дней на обжалование приговора. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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Центральный районный суд вынес приговор 58-летнему воронежцу, бывшему генеральному директору завода растительных масел.

В суде установили, что с середины 2014-го по второй квартал 2016 года руководитель завода, используя реквизиты и печати подконтрольных юридических лиц, сделал липовые документы. На их основании он внес в налоговые декларации за 4 квартал 2014 года, 1,3 и 4 кварталы 2015 года, 2 квартал 2016 года ложные сведения о хозяйственных отношениях предприятия. По ним предприятию перечислили возмещение НДС на сумму более 74 млн. рублей. В 2015 году, используя ту же схему, гендиректор получил субсидию на 1,5 миллиона рублей.

Но и это еще не все. В 2017 году руководитель предприятия предоставил в банк ложные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятия, позволившие ему незаконно получить четыре кредита. В итоге был причинен ущерб уже на 475 млн. рублей.

- На предварительном следствии мужчина признавал вину в совершении указанных преступлений, им добровольно возмещен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров. - Кроме того, наложен арест на имущество организации, стоимость которого соразмерна величине причиненного ущерба. Доказательствами вины бывшего гендиректора стали показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотров, обысков и выемок, заключения судебных экспертиз.

В итоге бывшего гендиректора признали виновным в трех преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч.1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU