Жителям Советского района Воронежа вернули воду

СЕГОДНЯ 17:46 2019-02-05T17:49:16+03:00

Все работы были завершены точно по плану

Изменить размер текста: A A

Даже раньше, чем обещали, примерно к 16:30 вернули воду в часть домов в Советском районе Воронежа. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «РВК-Воронеж». Напомним, причиной отключения стал монтаж запорной арматуры.

В зону отключения водоснабжения попал ряд жилых домов на улицах Антокольского, Скоробогатько, а также переулках Мухиной, Земнухова, Нестерова, Архипова, Магнитороский, Смирнова. Временно приостановили и водоснабжение двух котельных.

Воду в котельные также подали, однако еще необходимо время для запуска, чтобы в дома вернулось тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU