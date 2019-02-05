Жителям Советского района Воронежа вернули воду
Все работы были завершены точно по плану
Вода вновь вернулась в домаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Даже раньше, чем обещали, примерно к 16:30 вернули воду в часть домов в Советском районе Воронежа. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «РВК-Воронеж». Напомним, причиной отключения стал монтаж запорной арматуры.
В зону отключения водоснабжения попал ряд жилых домов на улицах Антокольского, Скоробогатько, а также переулках Мухиной, Земнухова, Нестерова, Архипова, Магнитороский, Смирнова. Временно приостановили и водоснабжение двух котельных.
Воду в котельные также подали, однако еще необходимо время для запуска, чтобы в дома вернулось тепло.
ИСТОЧНИК KP.RU