2019-02-05T17:49:16+03:00
Общество

Жителям Советского района Воронежа вернули воду

Все работы были завершены точно по плану
Олег ИВАНОВ
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Вода вновь вернулась в домаВода вновь вернулась в домаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Даже раньше, чем обещали, примерно к 16:30 вернули воду в часть домов в Советском районе Воронежа. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «РВК-Воронеж». Напомним, причиной отключения стал монтаж запорной арматуры.

В зону отключения водоснабжения попал ряд жилых домов на улицах Антокольского, Скоробогатько, а также переулках Мухиной, Земнухова, Нестерова, Архипова, Магнитороский, Смирнова. Временно приостановили и водоснабжение двух котельных.

Воду в котельные также подали, однако еще необходимо время для запуска, чтобы в дома вернулось тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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