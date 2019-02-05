2019-02-05T17:30:35+03:00
Общество

В Северном микрорайоне Воронежа отключат воду из-за масштабной утечки

Когда же в кранах вновь появится вода, пока не уточняется
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Основная сложность заключается в том, что придется осушить 2,5 километра водоводаОсновная сложность заключается в том, что придется осушить 2,5 километра водоводаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 10 утра 6 февраля до окончания работ, точная дата при этом не называется, будет ограничено водоснабжение ряда домов по улицам Владимира Невского, Московский проспект, Жукова, Бульвар Победы, а также двух школ. Котельные и другие социальные учреждения в зону отключения не попадают. «РВК-Воронеж» просит горожан запастись водой заранее.

Дело в том, что у дома №75а по улице Владимира Невского выявили масштабную утечку: вода выходила на поверхность в парковую зону Северного леса. Место повреждения уже определено – это трещина в запорной арматуре на водоводе диаметром 600 мм. Оборудование необходимо заменить.

- Основная сложность заключается в том, что придется осушить 2,5 километра водовода. Сама замена задвижки будет происходить в камере на глубине примерно два метра. Но необходимо также учитывать, что большой диаметр трубы и объем сварочных работ на ней требуют дополнительной ответственности и мастерства, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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