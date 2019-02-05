2019-02-05T17:26:30+03:00
Происшествия

Воронежские полицейские рассказали подробности ДТП у Коминтерновского ЗАГСа

В этой аварии пострадала не только пассажирка "Датсуна", но и водитель
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Водитель и пассажирка "Датсуна" пострадалиВодитель и пассажирка "Датсуна" пострадалиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В ГУ МВД по Воронежской области сообщили о проведении проверки по факту сегодняшнего ДТП на улице Карпинского. Напомним, там столкнулись три автомобиля: "Ауди А4", "Датсун Он-ду" и "Тойота Ленд Крузер". Пострадавших - двое: 38-летний водитель "Датсун" и 36-летняя пассажирка. Обоих отвезли в больницу.

В полиции восстановили картину аварии. Водитель "Ауди" на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу "Датсуну". Первый шел по Политехническому переулку в сторону Московского проспекта, второй - по улице Карпинского в сторону проспекта Труда. В итоге "Датсун" столкнулся с "Ауди", вылетел на встречную и врезался в "Тойоту".

ИСТОЧНИК KP.RU

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