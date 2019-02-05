2019-02-05T17:50:54+03:00
Общество

В Воронеже построят дорогу от "Гардарики" до проспекта Патриотов

Она призвана облегчить передвижение жителям Тенистого
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Часть чертежа будущей дороги. Источник: городская администрацияЧасть чертежа будущей дороги. Источник: городская администрация
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Руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов в беседе с "КП" уже рассказывал о планах по строительству нового выезда из Тенистого. Дорога должна пройти от микрорайона "Гардарика" к проспекту Патриотов. По задумке городских властей, она призвана избавить этот участок Советского района от пробок.

Теперь же документы по планировке территории утвердил глава города Вадим Кстенин. Дорога будет двухполосной. Ширина проезжей части - 3,5 м, ширина тротуара - 2,25 м. Расчетная скорость движения автомобилей - 70 км/ч. Обновленная дорога будет выходить на проспект Патриотов между автоцентрами и местом, где находился магазин "Касторама".

ИСТОЧНИК KP.RU

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